Быть эрудированным, обладать хорошим чувством юмора и помнить множество интересных историй — все это не нужно для покорения собеседника. Достаточно знать один единственный прием, чтобы найти общий язык с любым человеком.

Ошибка, которую допускают многие люди при знакомстве — это желание рассказать о себе, блеснуть умом, излить душу. Но фундаментальный пункт общения с собеседником — внимательное слушание, говорит психолог Марк Бартон.

Внимательное слушание нужно не для того, чтобы показать заинтересованность. Оно применяется для определения, какая часть психики у собеседника активна в данный момент времени.

Психологи выделяют три основных типа психики в общении: родительская позиция, детская позиция и позиция взрослой осознанной личности. Как только человек определяет, кто его собеседник, нужно включиться в «игру», избрав подходящую модель общения для успешной коммуникации.

Родительская позиция

Характеристика собеседника. Люди могут рассказывать о том, что они все знают, все умеют. Применяют в речевой конструкции очень много критики, анализа, выводов. Складывается впечатление, что точка зрения собеседника – единственно верная, что его мнение неоспоримо. Также такой собеседник может транслировать надменность, интеллектуальное превосходство.

Как себя вести. Чтобы установить идеальный контакт с собеседником, находящимся в родительской позиции, ни в коем случае нельзя его зеркалить, то есть занимать такую же позицию. Это приведет к напряженному разговору, оба человека станут друг другу неинтересны.

«Здесь ваш собеседники ждет другой реакции: детской любопытной: "Да ладно, что серьезно? Вы такие вещи интересные рассказываете! Так здорово общаться с людьми, у которых можно поучиться"», — предлагает психолог.

По сути, это манипуляция, но она безобидная. В этот момент собеседник начинает чувствовать свое превосходство, воспринимает оппонента как источник позитивных гормонов, дофамина и эндорфина.

«Вы становитесь для этого человека источником удовольствия. Его будет тянуть к вам», — объясняет эксперт.

Детская позиция

Характеристика собеседника. Такого собеседника характеризуют постоянные жалобы, рассказы о неудачах, о том, что этот мир несправедлив, что не хватает времени. С человека легко считывается инфантильность. Он транслирует в диалоге свою слабость, неспособность управлять окружающим пространством.

Как себя вести. Задача человека, желающего произвести положительное впечатление на собеседника, — занять позицию заботливого родителя, человека, который может поддержать и утешить.

В диалоге следует использовать следующие фразы: «Я тебя так понимаю», «Я даже не представляю, что ты сейчас чувствуешь», «Как я могу тебе помочь?», «Ты такой замечательный, я верю, что все наладится».

«Когда такому человеку транслируешь позицию заботливого родителя, становишься близким для него. Он вас фиксирует как источник безопасности и любви», — говорит Бартон.

Позиция взрослой осознанной личности

Характеристика собеседника. Человек, находящийся в позиции взрослой осознанной личности, в разговоре не проявляет эмоций и чувственности. Он не жалуется и не выражает чрезмерного восторга в отношении чего-либо. Он больше оперирует сухими фактами, аналитикой, цифрами.

Как себя вести. Если с таким собеседником начать общаться из родительской позиции – это может оттолкнуть, а из позиции ребенка — вызовет неприятие, создаст впечатление недалекого человека.

С «взрослым» собеседником следует выходить на контакт через аналогичную взрослую позицию. Это идеальный вариант, тогда он проявит заинтересованность, коммуникация будет удачной.