Быть эрудированным, обладать хорошим чувством юмора и помнить множество интересных историй — все это не нужно для покорения собеседника. Достаточно знать один единственный прием, чтобы найти общий язык с любым человеком.
Ошибка, которую допускают многие люди при знакомстве — это желание рассказать о себе, блеснуть умом, излить душу. Но фундаментальный пункт общения с собеседником — внимательное слушание, говорит психолог Марк Бартон.
Внимательное слушание нужно не для того, чтобы показать заинтересованность. Оно применяется для определения, какая часть психики у собеседника активна в данный момент времени.
Психологи выделяют три основных типа психики в общении: родительская позиция, детская позиция и позиция взрослой осознанной личности. Как только человек определяет, кто его собеседник, нужно включиться в «игру», избрав подходящую модель общения для успешной коммуникации.
Родительская позиция
Характеристика собеседника. Люди могут рассказывать о том, что они все знают, все умеют. Применяют в речевой конструкции очень много критики, анализа, выводов. Складывается впечатление, что точка зрения собеседника – единственно верная, что его мнение неоспоримо. Также такой собеседник может транслировать надменность, интеллектуальное превосходство.
Как себя вести. Чтобы установить идеальный контакт с собеседником, находящимся в родительской позиции, ни в коем случае нельзя его зеркалить, то есть занимать такую же позицию. Это приведет к напряженному разговору, оба человека станут друг другу неинтересны.
«Здесь ваш собеседники ждет другой реакции: детской любопытной: "Да ладно, что серьезно? Вы такие вещи интересные рассказываете! Так здорово общаться с людьми, у которых можно поучиться"», — предлагает психолог.
По сути, это манипуляция, но она безобидная. В этот момент собеседник начинает чувствовать свое превосходство, воспринимает оппонента как источник позитивных гормонов, дофамина и эндорфина.
«Вы становитесь для этого человека источником удовольствия. Его будет тянуть к вам», — объясняет эксперт.
Детская позиция
Характеристика собеседника. Такого собеседника характеризуют постоянные жалобы, рассказы о неудачах, о том, что этот мир несправедлив, что не хватает времени. С человека легко считывается инфантильность. Он транслирует в диалоге свою слабость, неспособность управлять окружающим пространством.
Как себя вести. Задача человека, желающего произвести положительное впечатление на собеседника, — занять позицию заботливого родителя, человека, который может поддержать и утешить.
В диалоге следует использовать следующие фразы: «Я тебя так понимаю», «Я даже не представляю, что ты сейчас чувствуешь», «Как я могу тебе помочь?», «Ты такой замечательный, я верю, что все наладится».
«Когда такому человеку транслируешь позицию заботливого родителя, становишься близким для него. Он вас фиксирует как источник безопасности и любви», — говорит Бартон.
Позиция взрослой осознанной личности
Характеристика собеседника. Человек, находящийся в позиции взрослой осознанной личности, в разговоре не проявляет эмоций и чувственности. Он не жалуется и не выражает чрезмерного восторга в отношении чего-либо. Он больше оперирует сухими фактами, аналитикой, цифрами.
Как себя вести. Если с таким собеседником начать общаться из родительской позиции – это может оттолкнуть, а из позиции ребенка — вызовет неприятие, создаст впечатление недалекого человека.
С «взрослым» собеседником следует выходить на контакт через аналогичную взрослую позицию. Это идеальный вариант, тогда он проявит заинтересованность, коммуникация будет удачной.