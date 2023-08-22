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Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com
Пессимистично настроенные к жизни и ленивые люди никогда не станут толстосумами. По каким признакам можно определить, что мужчина будет довольствоваться копейками и постарается сесть кому-нибудь на шею, например, своей женщине?

Есть люди, которые имеют стабильный заработок , позволяющий им комфортно существовать и обеспечивать семью. Речь не о них. А о тех мужчинах, которые не хотят работать и зарабатывать в принципе, маскируя  это и обвиняя мир вокруг.

Довольствуются малым

Мужчины, которые довольствуются тем, что у них есть, никогда не будут развиваться, утверждает психолог и коуч Марка Бартона. Им это попросту неинтересно, такие мужчины часто меняют работу или перебиваются подработками.

По факту эти мужчины просто лодыри. И никакие системы мотивации не помогут. Они будут такими до тех пор, пока не захотят сами поменять себя.

Обвиняют в своих неудачах других

Вместо того, чтобы сосредоточиться на себе, проанализировать свои действия и сделать выводы относительно собственного заработка, некоторые мужчины обвиняют в своей несостоятельности окружающих и обстоятельства.

«У нас депутаты плохие, у нас государство фиговое. Все плохо. Один он, естественно, правильный и у него все замечательно», — описывает Бартон тип таких мужчин.

Верят в судьбу

Мужчины, которые верят в судьбу, считают, это их крест — жить в нищете, а успешными становятся люди, получившие определенное благословение свыше.

По мнению Бартона, такие люди вообще не предпринимают попыток, чтобы что-то изменить в своей жизни. Они ждут знака судьбы, но никогда его не получают.

В итоге у «кармических неудачников» все сводится к бездействию, разбогатеть они никогда даже не попытаются.

Любят страдать

В жизни мужчин, любящих пострадать, все складывается следующим образом: они находят способ использовать плохое самочувствие, оправдывают себя тем, что из-за своего состояния не могут стать успешными.

«У него вечно что-то болит, вечно все не так, вечно он ждет какого-то богатырского здоровья», — характеризует тип мужчин Бартон, отмечая, что есть пример множества людей, которые добиваются успеха и богатства, имея серьезные хронические заболевания и даже инвалидность.

Непризнанные гении

Некоторые мужчины считают себя гениальными и талантливыми, но непризнанными обществом. Они настолько погружаются в это состояние, что хотят моментально быть востребованными. Их не устраивает пошаговый путь к успеху.

Такие люди чаще всего обречены на страдание от собственной непризнанности, до зарабатывания серьезных денег они обычно не доходят. 

Например, мужчина себя считает гениальным поваром, но из-за отсутствия должного опыта его не пригласят работать в дорогой ресторан, а на роль обычного работника кухни он не согласится.

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