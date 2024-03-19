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Власти Белгородской области вывезут детей в другие регионы

Источник:
«Интерфакс»
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Из Белгородской области вывезут в другие регионы порядка 9 тысяч детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Вывозить будут из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского и Грайворонского округов.

Так, 22 марта 1,2 тысячи детей поедут в Пензу, Тамбов и Калугу. Дальше их будут вывозить в Ставропольский край. В дальнейшем планируются отправки из региона следующих партий.

Гладков также рассказал о сложной обстановке в Белгородской области, которую стали чаще обстреливать со стороны Украины. За прошлую неделю, по его словам, погибли 16 мирных жителей, 98 были ранены.

«Напряжение есть, оно остается. Горжусь, что жители области не поддались на сложную ситуацию, и на избирательные участки пришло гораздо больше людей, чем всегда», — подчеркнул губернатор.

В мае прошлого года на фоне аналогичной ситуации с ужесточением обстрелов приграничных районов из Белгородской области детей вывозили в лагеря, расположенные на территории других регионов.

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Политика #Россия
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