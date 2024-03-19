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«Авангард» уволил главного тренера в разгар плей-офф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ХК «Авангард»

Хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт по соглашению сторон с главным тренером Михаилом Кравцом, сообщается в телеграм-канале клуба.

Кравец был назначен тренером «Авангарда» в октябре 2022 года, после неудач команды с тренером Дмитрием Рябыкиным. Кравец в сезоне 2022/23 довел команду до финала Восточной конференции, где уступил «Ак Барсу».

Сообщение о расторжение контракта появилось после разгрома «Авангарда» от «Локомотива» 0:7 во втором матче четвертьфинала плей-офф КХЛ. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Звягин.

«Команда продолжает подготовку к третьей игре серии с "Локомотивом" в плановом режиме: после восстановительной тренировки «Авангард» отправится в Ярославль», — говорится в сообщении телеграм-канала клуба.

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Спорт #Хоккей #Омск
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