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Маск дал мрачный прогноз Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Американский бизнемен Илон Маск
Фото: NASAKennedy / Attribution-NonCommercial-NoDerivs License

Украина рискует лишиться большего количества граждан и территорий, если не инициирует процесс мирных переговоров, считает миллиардер Илон Маск.

«Чем дольше там нет мира, тем хуже для граждан Украины — больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно», — написал Маск в соцсети X (бывший Twitter).

Он выразил уверенность в том, что украинских солдат отправляют «умирать в окопы впустую».

Маск придерживается пацифисткой позиции по поводу конфликта на Украине. Он полагает, что Россия ни в коем случае не потерпит поражения, поэтому украинских властям нужно всерьез задуматься о мирных переговорах с Москвой.

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