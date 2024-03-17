Маск дал мрачный прогноз Украине

Украина рискует лишиться большего количества граждан и территорий, если не инициирует процесс мирных переговоров, считает миллиардер Илон Маск.

«Чем дольше там нет мира, тем хуже для граждан Украины — больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно», — написал Маск в соцсети X (бывший Twitter).

Он выразил уверенность в том, что украинских солдат отправляют «умирать в окопы впустую».

Маск придерживается пацифисткой позиции по поводу конфликта на Украине. Он полагает, что Россия ни в коем случае не потерпит поражения, поэтому украинских властям нужно всерьез задуматься о мирных переговорах с Москвой.