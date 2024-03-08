Оргазм оказался стимулом для развития мозга

Оргазм может перестраивать структуру мозга, увеличивая количество связей между его областями, выяснили канадские ученые из Университета Конкордия.

Наблюдения показали, что во время секса происходит активация в 68 различных областях мозга, которую можно сгруппировать в семь основных цепей. Этот процесс включает в себя всю скоординированную мозговую сеть, приводит «Газета.ру».

Ученые установили, что у самцов, которые регулярно испытывают оргазмы, увеличивается количество связей в зонах мозга, связанных с удовольствием и вознаграждением. Это может указывать на то, что оргазмы способствуют улучшению когнитивных функций и памяти.

Исследователи отметили, что полученные результаты не обязательно применимы к людям. Но работа может помочь понять, какие нейронные механизмы задействует оргазм, что способствует открытию новых методов лечения психических расстройств.