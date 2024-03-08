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Оргазм оказался стимулом для развития мозга

Источник:
Sibnet.ru
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Оргазм может перестраивать структуру мозга, увеличивая количество связей между его областями, выяснили канадские ученые из Университета Конкордия.

Наблюдения показали, что во время секса происходит активация в 68 различных областях мозга, которую можно сгруппировать в семь основных цепей. Этот процесс включает в себя всю скоординированную мозговую сеть, приводит «Газета.ру».

Ученые установили, что у самцов, которые регулярно испытывают оргазмы, увеличивается количество связей в зонах мозга, связанных с удовольствием и вознаграждением. Это может указывать на то, что оргазмы способствуют улучшению когнитивных функций и памяти.

Исследователи отметили, что полученные результаты не обязательно применимы к людям. Но работа может помочь понять, какие нейронные механизмы задействует оргазм, что способствует открытию новых методов лечения психических расстройств.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Своих детей нет, но знает, когда их надо рожать...

Shader23

нет доступного жилья, нет детей, все же очевидно

Иркут 69

А они всегда так.... .лучше всех знают, чем никогда не занимались и кем не жили никогда

vad7958

Нет ни хочет народ плодиться при вашей власти...