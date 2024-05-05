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Сексолог объяснила, почему люди плачут после секса

Источник:
«Газета.ру»
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Слезы и эмоциональная подавленность после секса — такой запрос является далеко не редким, среди прочих ситуаций, с которыми приходят на консультацию, рассказала сексолог Вероника Максимова.

Слезы могут быть защитной реакцией на стресс, а могут свидетельствовать о сильном всплеске эмоций. Когда мы не можем проговорить и описать весь спектр своего чувствования, то естественным выходом будет именно «проплакать их», рассказала она «Газете.ру».

«В данном случае слезы — это способ мощной и естественной эмоциональной разрядки. Также, слезы могут свидетельствовать о выражении удовольствия. После секса и получения оргазма переживания могут быть одним большим раскатом эмоций, а слезы при этом — спонтанным выражением собственной чувственности и сексуального темперамента», — отметила эксперт.

Кроме этого, слезы могут говорить о проживании эмоций счастья и радости, а также физическом и эмоциональном экстазе. 

«Это тот самый момент, когда вы будто растворяетесь в моменте близости. Слезы здесь служат своеобразным заземлением вашего состояния, когда вы вновь возвращаетесь в реальный мир с эмоциональной горки», — добавила Максимова.

 

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