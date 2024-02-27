Почтовые отделения модернизируют в селах Алтая

Пять отделений почтовой связи модернизировали в Республике Алтай за два года, эта работа в регионе, где большинство населения проживает на селе и активно пользуется услугами почты, продолжится, сообщили региональные власти.

Они уточнили, что в прошлом году были обновлены отделения в Турочаке, Шебалино, Усть-Кане и Кызыл-Озеке, годом ранее – в Манжероке.

В прошлом году жители Алтая массово жаловались в соцсетях на закрытие почтовых отделений в селах из-за нехватки кадров – люди уходили с этой работы после пересмотра системы оплаты труда. Селяне сообщали о невозможности отправить письма или получить посылки, возникали вопросы с получением некоторых социальных выплат.

После этого глава региона Олег Хорохордин и гендиректор Почты России Михаил Волков договорились о решении ряда проблем почтовой связи в регионе. В том числе речь шла о повышении уровня зарплат, привлечения новых сотрудников, а также ремонте и модернизации отделений.

«Для нас особенно важен вопрос бесперебойной работы почты, потому что сегодня это не только доставка писем, пенсий, оформление подписки на газеты и журналы, но и возможность оплаты услуг ЖКХ и отправки посылок нашим участникам специальной военной операции. Эта услуга в отделениях почтовой связи предоставляется бесплатно и очень востребована жителями региона, особенно в сельской местности», – прокомментировал Хорохордин, осмотревший одно из таких обновленных отделений.