Google удалит приложение «YouTube Детям» из умных телевизоров, сообщается на сайте техподдержки компании.

Сервис решили интегрировать в основное приложение YouTube, которое получило раздел для детей еще в прошлом году. До недавнего времени для аккаунта ребенка требовалось отдельное приложение, которое было доступно на меньшем количестве платформ, чем основной YouTube.

Теперь в Google полностью откажутся от отдельного приложения — «YouTube Детям» пропадет из смарт-телевизоров в июле 2024 года. С помощью единого сервиса процесс разделения контента будет упрощен.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно будет настроить профиль ребенка в обычном приложении видеохостинга. Такая возможность будет на всех платформах, где доступен YouTube.