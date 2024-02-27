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Google удалит приложение «YouTube Детям»

Источник:
Sibnet.ru
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Google удалит приложение «YouTube Детям» из умных телевизоров, сообщается на сайте техподдержки компании.

Сервис решили интегрировать в основное приложение YouTube, которое получило раздел для детей еще в прошлом году. До недавнего времени для аккаунта ребенка требовалось отдельное приложение, которое было доступно на меньшем количестве платформ, чем основной YouTube.

Теперь в Google полностью откажутся от отдельного приложения — «YouTube Детям» пропадет из смарт-телевизоров в июле 2024 года. С помощью единого сервиса процесс разделения контента будет упрощен.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно будет настроить профиль ребенка в обычном приложении видеохостинга. Такая возможность будет на всех платформах, где доступен YouTube.

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Топ комментариев

scorpion2777

Твой манямирок не совпадает с реальностью

corrector

от обнаружения впервые на фронте до эпичного горения мерикосовского БК - 1 день, молодцы !

GammiPluh

Его убили не современным средством поражения, а fpv дроном, а добили рпг 7

snoo

Да да, и Авдеевка нафиг не нужна была.