Магазины пожаловались на убытки из‑за цен на яйца

Крупнейшие российские торговые сети стали продавать яйца себе в убыток из-за высокой закупочной стоимости.

«Наценка у нас полгода примерно отрицательная, если говорить о яйце категории С1-С2, сейчас уровень закупки на уровне 127 рублей, розница — 118 рублей за десяток яиц», — цитирует агентство «Прайм» начальника управления по взаимодействию с региональными органами власти X5 Group Павла Шумова.

«На шестую неделю яйцо столовое С1 мы закупаем в среднем по 115 рублей за 10 штук, а продаем по 113 рублей. То есть у нас отрицательная наценка по-прежнему сохраняется», — подтвердила директор по взаимодействию с органами государственной власти «Магнита» Юлия Храмайкова.

Куриные яйца в 2023 году подорожали более чем в 1,5 раза. В 2024 году цены на них стали падать: по данным Росстата, с начала текущего года по 5 февраля они снизились в среднем на 2,58%.