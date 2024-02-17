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Работников предложили переводить на удаленку при гололеде

Источник:
ТАСС
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Поправки о временном переводе сотрудников на дистанционную работу в случае определенных погодных условий предложили внести в Трудовой кодекс. Соответствующий документ направлен главе Минтруда Антону Котякову вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым.

Согласно поправкам, изменения предлагается внести в статью ТК РФ, которая регулирует временный перевод на дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях.

Сейчас такими случаями считаются природные и техногенные катастрофы, а также производственные аварии. Этот перечень предлагается дополнить неблагоприятными погодными условиями.

Инициатива касается в основном офисных сотрудников. Работника смогут переводить на дистанционную работу по инициативе работодателя в случае выпадения осадков выше установленной нормы, плохой видимости на дорогах, а также сугробов и гололеда.

Авторы документа отмечают, что в условиях неблагоприятной погоды зимой значительно возрастает аварийность на дорогах, растет стоимость проезда на такси, а транспортная система в это время испытывает сильную нагрузку, люди в результате опаздывают на работу.

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Жизнь #Законы #Рынок труда
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