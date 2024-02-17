НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Эквадор передумал поставлять российскую технику США

Источник:
Sibnet.ru
523 1

Эквадор отменил свое решение о поставке российской техники США, сообщил посол РФ Владимир Спринчан после встречи с президентом Даниэлем Нобоа, которая состоялась в пятницу.

Глава Эквадора в ходе переговоров сказал, что его страна, учитывая ее нейтральный статус и постоянное членство в ООН, не может позволить «втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне», передает РИА Новости.

«Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами»,— сказал Спринчан.

Нобоа в январе заявил о планах отдать США военную технику российского производства для получения взамен новой техники на 200 миллионов долларов. Предположительно, что США собирались передать ее Украине.

Россия предупредила Эквадор о недопустимости таких действий и отмечала, что это может привести к негативным последствиям в двустороннем сотрудничестве. Нобоа в ответ назвал технику «металлоломом».

После этого Москва ввела частичные ограничения на импорт эквадорских бананов. В 2023 году Эквадор экспортировал 6,5 миллиона тонн бананов, 21% — в Россию. 16 февраля Россельхознадзор снял запрет под гарантии надзорных служб Эквадора.

Еще по теме
Байден пригрозил новыми санкциями за смерть Навального
Медведев предупредил Илона Маска «об охоте»
Запад обвинил в смерти Навального российские власти
Зеленский признал критическое преимущество России
смотреть все
Политика #Мир #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадка со спичками стала популярной в Сети
Удар «Искандерами» превратил украинский полигон в мясорубку
Байден грозил Путину последствиями за смерть Навального
Раскрыто состояние Навального незадолго до смерти
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Alhazred

"А что, Динамо бежит?" (с) Давно за бугор то умотал, борец за народное счастье? )))

GammiPluh

Красавцы наши защитники! Выбили нациков с Авдеевки

corrector

прям потеря потерь.. МИ- 6 завтра приспустит свою британскую тряпку, или что там у них..

Alhazred

"Какие ваши доказательства? " (с) Или так, лишь бы сболтнуть?