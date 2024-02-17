Эквадор передумал поставлять российскую технику США

Эквадор отменил свое решение о поставке российской техники США, сообщил посол РФ Владимир Спринчан после встречи с президентом Даниэлем Нобоа, которая состоялась в пятницу.

Глава Эквадора в ходе переговоров сказал, что его страна, учитывая ее нейтральный статус и постоянное членство в ООН, не может позволить «втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне», передает РИА Новости.

«Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами»,— сказал Спринчан.

Нобоа в январе заявил о планах отдать США военную технику российского производства для получения взамен новой техники на 200 миллионов долларов. Предположительно, что США собирались передать ее Украине.

Россия предупредила Эквадор о недопустимости таких действий и отмечала, что это может привести к негативным последствиям в двустороннем сотрудничестве. Нобоа в ответ назвал технику «металлоломом».

После этого Москва ввела частичные ограничения на импорт эквадорских бананов. В 2023 году Эквадор экспортировал 6,5 миллиона тонн бананов, 21% — в Россию. 16 февраля Россельхознадзор снял запрет под гарантии надзорных служб Эквадора.