Три выходных дня: как отдыхаем на 23 февраля

Удлиненные выходные подарит День защитника Отечества. На 23 февраля отдыхать будем три дня подряд.

День защитника Отечества, отмечаемый 23 февраля, — государственный праздник. Это официальный выходной.

В 2024 году 23 февраля выпадает на пятницу, поэтому будут трехнедневные выходные. Рабочая неделя — короткая.

22 февраля — предпраздничный день, его продолжительность сокращается на час. Но правило работает не для всех: полный рабочий день сохраняется для сотрудников медучреждений, СМИ, общественного транспорта и других специалистов, чья специфика работы не позволяет закончить пораньше.

С какого года 23 февраля стал выходным

Праздник 23 февраля был установлен в советское время в 1922 году. Эта дата сначала отмечалась как День Красной армии, затем — День Советской армии и Военно-морского флота.

Как менялось 23 февраля

Новое название — День защитников Отечества — появилось в 1993 году. Современный вид оно приобрело в 2022 году. Тогда же день стал выходным.

Одна из традиций праздника — торжественная церемония у стен Кремля, возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Также в этот день запускают салюты.