От песен до носков: эволюция праздника 23 февраля

Дата 23 февраля стала праздничной в 1919 году. Сначала чествовали только военных — песнями, представлениями, стихами и газетными очерками. Но в послевоенное время, когда к армии имело отношение почти все мужское население страны, праздник вышел за официальные границы — стали поздравлять в рабочих коллективах, в семьях. И дарить материальные, более приземленные подарки.

История выбора даты праздника довольно запутанная. Праздновать 23 февраля начали в 1919 году — когда исполнялся год Рабоче-крестьянской армии. По каким-то внутренним причинам власти не успели оформить празднование к 28 января — фактическому дню основания армии.

Тогда Моссовет решил приурочить годовщину ко Дню красного подарка. Этот день устраивала комиссия для помощи сражающимся красноармейцам. Население должно было пожертвовать подарки военнослужащим.

По данным Главархива Москвы, День красного подарка был назначен на 16 февраля, но провести его в срок комиссия не успевала. Поэтому День красного подарка и День Красной Армии отметили в следующее после 16 февраля воскресенье — 23 февраля. Праздник 23 февраля 1919 года в Москве прошел с музыкой и театральными представлениями.

В следующие два года праздник не отмечался. Только в 1922 Президиум ВЦИК принял постановление о четвертой годовщине Рабоче-крестьянской Красной армии. В том же году за праздником закрепили новое официальное название — День Красной армии и Военно-морского флота.

Фото: © «Советская Сибирь», 1922 год

Пятилетие Красной армии отпраздновали торжественно. 23 февраля в Большом театре прошло специальное заседание ВЦИК. Вскоре проведение торжественных заседании стало традицией.

Например, 23 февраля 1924 года такое мероприятие состоялось в Доме союзов, а в следующие три года снова проходило в Большом театре. Праздничные торжества организовывали в воинских частях, на предприятиях, в вузах и школах.

Позднее, уже в 1938 году власти официально обосновали выбор даты 23 февраля победой Красной Армии в 1918 году над немцами под Нарвой и Псковом. Хотя, именно 23 февраля значимых боев не было.

Газеты и улучшенный обед

«Отмечали его всегда: передовицы газет были заполнены поздравлениями и призывами к усилению обороноспособности, проходили городские собрания, делегации предприятий и колхозов приезжали с подарками в воинские части – в ответ устраивались праздничные концерты. В кино крутили военные фильмы, в театрах шли приуроченные спектакли», — рассказал Sibnet.ru сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.

В годы ВОВ и после нее чествование красноармейцев приняло более широкий масштаб, поскольку к армии были причастны почти все.

В 1946 году праздник получил новое название — День Советской армии и Военно- морского флота. Каждый год высший командный состав чествовался в Кремле, проходило множество мероприятий на районном и городском уровнях, где поздравляли военнослужащих.

Настоящим праздником 23 февраля стало для срочников — выходил Приказ Министра обороны, по которому им полагался выходной, выдавалась двойная пайка масла и улучшенный обед.

Праздник стал выходить за военные границы и превращаться во всенародную традицию. «В школе мы рисовали папам поздравительные открытки, что-то условное дарили нам одноклассницы», — вспоминает Голодяев.

Газета «Советская Сибирь» 23 февраля 1969 года посвящена 51 годовщине создания Советской Армии и Флота. Одна из меток называется «Воины в гостях у малышей».

«Восторгам и радости ребят из детского сада Новосибирского химического завода не было предела, когда к ним в гости накануне 51-й годовщины Вооруженных Сил СССР пришли солдаты. Малыши поздравили их с праздником и выступили перед ними с концертом… А потом маленькие хозяева подарили гостям книги и открытки», — говорится в публикации.

Фото: © газета «Советская Сибирь», 1969 год

В этом же выпуске газеты напечатано необычное поздравление «Анатолию Сорокину от его подруг». Так военнослужащего Сорокина поздравили доярки из Татарского района Новосибирской области.

Ежегодно газеты посвящали 23 февраля целые развороты, писали о торжественных собраниях, делали репортажи из воинских частей, показывая армейские будни, публиковали очерки о солдатах.

Стенгазета и баня

Поздравляли с 23 февраля и в рабочих коллективах. В советские годы не приветствовались дорогие презенты, поэтому женщины старались проявить фантазию. Например, рисовали стенгазеты со стихами.

«В 1983 году на 23 февраля мы купили нашим мужчинам березовые веники, по небольшому полотенцу, на которых сами вышили их имена, по куску мыла и по билету в сауну. Еще купили по бутылке пива, но его нельзя было заносить на завод, поэтому их выдала одна наша сотрудница мужчинам уже на улице, она жила рядом с предприятием», — рассказала Sibnet.ru о поздравлении на Новосибирском электровакуумном заводе Людмила Жукова.

В одной из поздравительных стенгазет сотрудницы Новосибирского электровакуумного завода пожелали, чтобы «23 февраля стал красным днем календаря». Спустя пару десятилетий так и случилось.

Советская стенгазета Фото: © Sibnet.ru

С 2002 года по решению Госдумы 23 февраля стал нерабочим праздничным днем и отмечается как День защитника Отечества. При этом слова «День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)» исключены из официального описания праздника только в 2006 году, когда парламент страны принял соответствующее постановление.

Парад носков и пен для бритья

После распада СССР и появления новой капиталистической России 23 февраля резко изменился. Поздравлять стали вообще всех мужчин страны — в возрасте от ползунков до глубоких седин, независимо от отношения к армии. В детских садах и школах делали обязательно открытки для пап, школьницы поздравляли одноклассников.

Детская открытка, 90-е годы Фото: © Sibnet.ru

Праздник стали воспринимать как мужской аналог 8 марта. Если 8 марта поздравляли всех женщин, то 23 февраля — всех мужчин. При этом появилась шутки, что как поздравишь мужчину с 23 февраля, такой тебя ждет подарок и на 8 марта.

В формировании новых традиций празднования сыграл роль и торговый маркетинг. Он же добавил презентам юмора. Многие бюджетные товары стали позиционироваться в качестве «военных» подарков. В супермаркетах организовались тематические зоны с камуфляжными носками, трусами, галстуками с веселыми надписями, сувенирами, наборами для бритья и алкоголем.

Фото: © Sibnet.ru

Согласно опросу ВЦИОМ, мужчины хотели бы получить в этот день в первую очередь внимание близких — об этом сообщает практически каждый третий. Вторым по значимости желаемым подарком стал автомобиль (17%), путевка (15%), квартира или дом (13%), внимание от государства (11%), деньги (10%) или удочка (10%).

Женщины чаще всего планируют приготовить праздничный ужин (31%), а также подарить парфюмерию, бижутерию или косметику (28%), сувениры (17%), одежду или обувь (14%), деньги (10%).

Хотя теперь поздравляют 23 февраля всех мужчин, отношение к этому в обществе в последние годы неоднозначное, и даже стало меняться в обратную сторону.

Если таковым в 2005 году 23 февраля считали праздником всех мужчин почти половина россиян (46%), то сегодня этого мнения придерживаются чуть больше четверти — 27%.