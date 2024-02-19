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Календарь праздников и выходных на 2024 год

Источник:
Sibnet.ru
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Около двух третей из календарного года — рабочие дни, остальные — выходные и праздники. Полный производственный календарь на 2024 год — в инфографике Sibnet.ru.

Производственный календарь праздников и выходных разрабатывает Министерство труда и социальной защиты, затем его утверждает правительство. 

Нерабочих праздничных дней в году в России 14, они установлены статьей 112 Трудового кодекса. Если праздник совпадает с субботой или воскресеньем, его переносят.

Всего в 2024 году 366 дней, рабочих — 248, выходных/праздничных — 118.

Календарь праздников и выходных в 2024 году

Выходные в феврале

День защитника Отечества в 2024 году выпал на пятницу. Выходные продлятся с 23 по 25 февраля.

Выходные в марте

Международный женский день тоже пришелся на пятницу. Отдых будет с 8 по 10 марта.

Майские каникулы

Первые майские праздники, посвященные Дню Весны и Труда, в основном придутся на апрель — с 28 апреля по 1 мая. Суббота 27 апреля будет рабочей. А вторнику 30 апреля достался выходной с субботы 2 ноября.

День Победы будут отмечать четыре дня — с 9 по 12 мая. Пятница 10 мая стала нерабочей за счет переноса с субботы 6 января — выходного, совпадающего с новогодними каникулами.

Выходные в июне

День России 12 июня выпадает на среду. Он разобьет рабочую неделю.

Выходные в ноябре

День народного единства 4 ноября — понедельник. Нерабочими будет он и предшествующее воскресенье. Суббота 2 ноября — рабочий день, за него уже отдохнули в апреле.

Новогодние праздники

Последняя рабочая неделя декабря будет шестидневной. Субботу 28 декабря перенесли на понедельник 30 декабря. Вторник 31 декабря станет нерабочим за счет переноса с 7 января 2025 года. Новогодние каникулы будут максимально длинными — 11 дней с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года.

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Топ комментариев

-2rist-

в каком учебном заведении громче и чаще поют - "Боже царя храни" то и будет качественнее.

PavlikMorozov

И Украина реально может его получить, но есть нюанс...

MuCbE

Потому что Иран начнет их мочить. И никакое ядерное оружие против Ирана им не поможет, они конечно навредят...

nicollaich

И гвоздей не делают. И трусов не шьют. И яйца вздорожали.