Tesla Cybertruck стали покрываться ржавчиной

Массовые жалобы владельцев пикапов Cybertruck появились в Сети — они обращают внимание на появление пятен ржавчины на кузове. При этом производитель заявлял, что электрический пикап изготовлен из «сверхтвердой нержавеющей стали».

«После дождя в Лос-Анджелесе я заметил, что на металле образовалась коррозия, поэтому я решил начать фиксировать это, чтобы довести это до сведения Tesla», — написал пользователь на форуме клуба владельцев Cybertruck.

Еще один владелец отметил, что при покупке автомобиля консультант предупредил, что под дождем на корпусе образуются оранжевые следы ржавчины, для их устранения может потребоваться полировка.

Компания Tesla ранее внесла в документацию по техническому обслуживанию Cybertruck пункт, в котором указано, что на кузове пикапа нет прозрачного покрытия, поэтому владельцам авто необходимо незамедлительно удалять коррозийные вещества, попавшие на корпус.