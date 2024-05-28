Объявлена дата дебюта Lada Iskra

Премьера новой модели Lada Iskra состоится 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Lada Iskra — новое семейство автомобилей компактного класса «В», в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada новинка займет место между Granta и Vesta.

«Дизайн Iskra выполнен в единой стилистике с современными моделями Lada, а интерьер гарантирует максимальное удобство и пространство в салоне для водителя и всех пассажиров», — говорится в заявлении компании.

«Мировая премьера новой модели» состоится 5 июня в 13.00 (мск). Старт серийного производства модели запланирован на начало 2025 года.

АвтоВАЗ на ПМЭФ покажет Lada Granta в кузове лифтбэк и Vesta Sportline SW в перспективной версии с автоматической трансмиссией, а также предсерийные образцы бизнес-седана Aura, электромобиля e-Largus.