АвтоВАЗ объяснил, почему Lada требует только дорогой бензин

АвтоВАЗ призвал владельцев Lada следовать рекомендациям завода и заправлять машины только высококачественным топливом.

Lada Niva и Lada Granta требуют только АИ-95 или Премиум Евро-95. Так откалиброваны моторы, чтобы выполнять экологические требования, говорится в блоге АвтоВАЗа на «Дзене».

В инструкции к Lada Vesta указано, что можно использовать бензин с октановым числом не ниже 92, если нет возможности залить АИ-95. Но именно 95-й бензин позволяет «достичь номинальных значений мощности, динамики, экономичности и токсичности».

На заводе подчеркнули, что реальная экономия при использовании АИ-92 почти нулевая.

Использовать 98-й и 100-й бензин тоже не рекомендуется. Выигрыш в характеристиках возможен, но незначительный.