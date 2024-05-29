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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ объяснил, почему Lada требует только дорогой бензин

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ призвал владельцев Lada следовать рекомендациям завода и заправлять машины только высококачественным топливом.

Lada Niva и Lada Granta требуют только АИ-95 или Премиум Евро-95. Так откалиброваны моторы, чтобы выполнять экологические требования, говорится в блоге АвтоВАЗа на «Дзене».

В инструкции к Lada Vesta указано, что можно использовать бензин с октановым числом не ниже 92, если нет возможности залить АИ-95. Но именно 95-й бензин позволяет «достичь номинальных значений мощности, динамики, экономичности и токсичности».

На заводе подчеркнули, что реальная экономия при использовании АИ-92 почти нулевая.

Использовать 98-й и 100-й бензин тоже не рекомендуется. Выигрыш в характеристиках возможен, но незначительный.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

Captain Nemo

И воевать они будут с нами на вооружении из нашего же металла

Sovik

Неужели существует только два пути - европейский или пророссийский? Почему бы грузинам не пойти прогрузинским...

Captain Nemo

Кому война а кому мать родна.Вот и политика такая.А вы типа воюйте дальше

Uynachalnica

Ну чо - мощно! На одной замене табличек и перекраске авто сколько поиметь то можно!