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Стартовали российские продажи Xiaomi SU7

Источник:
«Российская газета»
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Автомобили Xiaomi SU7 появились в продаже в России, на них есть ЭПТС, а в стоимость включены все положенные сборы.

Электрокар Xiaomi SU7 представлен в России в комплектации Max, за которую просят 7,9 миллиона рублей. Если использовать специальные предложения от дилера, то цена снижается до 7 350 000 рублей.

Автомобиль оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 673 лошадиные силы, запаса хода по циклу CLTC достигает 800 километров. Емкость аккумуляторной батареи — 101 кВтч.

Разгон от 0 до 100 километров в час у Xiaomi SU7 всего 2,8 секунды, максимальная скорость составляет 265 километров в час.

В оснащение входят адаптивный круиз-контроль, системы вентиляции и массажа сидений, матричная оптика, пневмоподвеска, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ и удаленное управление функциями через смартфон.

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Авто #Авторынок #Автопром
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