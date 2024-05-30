Эксперт посоветовал способ очистки авто от почек и битума

Самостоятельно очистить кузов автомобиля от почек, сока деревьев, пыльцы, а также битума можно, но следует правильно пользоваться специальным средством, а не пробовать народные средства, сообщил директор автосервиса и детейлинг-центра FIT SERVICE Евгений Евтеев.

До нанесения специального средства следует помыть автомобиль в две фазы. Сначала мойка под давлением с бесконтактным шампунем, а после — мойка с ручным шампунем. «Если упустить данный этап и нанести очиститель древесных смол на грязный кузов, могут появиться царапины», — объяснил Евтеев.

По словам эксперта, после двухфазной мойки на автомобиле будут отчетливо видны следы смолы — желтые маслянистые пятна на ЛКП.

Очиститель нужно нанести на новую тряпку из микрофибры и приложить к месту загрязнения на 20-30 секунд. Далее без давления легкими движениями убрать остатки смолы, пятна от тополиных почек.

Чтобы удалить остатки спецсредства с кузова, нужно капнуть любой обезжириватель для автомобиля на новую микрофибру и тщательно протереть. В финале — снова мойка.

Ошибки

Автовладельцы, поискав в Сети народные средства для очистки кузова от смолянистых почек и других последствий цветения, оттирают их спиртом, растительным или моторным маслом, растворителем, жидкостью для снятия лака, жидкостью для розжига или керосином.

Профессионалы не рекомендуют использовать данные средства, поскольку все они могут повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Например, в жару керосин быстро высыхает и может оставить помутнение на кузове. Вывести такие следы можно будет только полировкой автомобиля. Средства для маникюра может снять слой лака с авто.

Еще одна распространенная ошибка — с силой терпеть липкое пятно микрофиброй с загрязнением, то есть старой тряпкой. В этом случае царапины на ЛКП обеспечены.