«Сибирь» реабилитировалась среди болельщиков

Хоккейный клуб «Сибирь» обыграл казанский «Ак Барс» на выездном матче со счетом 1:4, реабилитировавшись в глазах болельщиков после череды поражений.

Победа над казанцами стала второй подряд, но первой в основное время после серии поражений. До этого «Сибирь» играла с принципиальным противником — хабаровским «Амуром», которого обошла в серии буллитов.

Болельщики, потерявшие надежду на плей-офф, снова поверили в команду, написав об этом в комментариях в официальных соцсетях клуба.

Несмотря на две победы, возможность «Сибири» попасть в плей-офф остается крайне низкой. В турнирной таблице клуб находится на 10 месте, впереди «Амур» и «Нефтехимик».