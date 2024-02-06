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«Сибирь» реабилитировалась среди болельщиков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ХК «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» обыграл казанский «Ак Барс» на выездном матче со счетом 1:4, реабилитировавшись в глазах болельщиков после череды поражений.

Победа над казанцами стала второй подряд, но первой в основное время после серии поражений. До этого «Сибирь» играла с принципиальным противником — хабаровским «Амуром», которого обошла в серии буллитов.

Болельщики, потерявшие надежду на плей-офф, снова поверили в команду, написав об этом в комментариях в официальных соцсетях клуба.

Несмотря на две победы, возможность «Сибири» попасть в плей-офф остается крайне низкой. В турнирной таблице клуб находится на 10 месте, впереди «Амур» и «Нефтехимик».

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Сибирь #Новосибирск #Хоккей
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jeryakob

давно уже предложили. добро пожаловать на сво

GammiPluh

Отчего не украинцам или все, им Крыма как своего носа не видать?)

sib_man9

Американцы готовы заплатить но не готовы пожертвовать. Победа это жертвы и купить победу еще не разу...

fireworker

Да, легализована. У нас. В Неваде.