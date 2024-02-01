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Трем обвиняемым в деле о взрыве на шахте «Листвяжная» вынесли приговор

Источник:
Sibnet.ru
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Оглашение приговора в Беловском городском суде по длу о взрыве на шахте «Листвяжная»
Фото: © Объединенный пресс-центр судов Кузбасса

Беловский городской суд признал виновными инспектора Ростехнадзора и двух сотрудников шахты «Листвяжная» — они внесли недостоверные данные о проверках на шахте в специальную программу, сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

По версии следствия, инспекторы Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин потребовали от старшего механика шахты «Листвяжная» Ильи Смирнова внести в архив базы данных недостоверные сведения об инспектировании предприятия за неделю до ЧП. Тот обратился к инженеру Артему Чашкину.

Мужчин судили по части 4 статьи 274.1 (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России).

Смирнов и Чашкин признали вину, они получили по четыре года лишения свободы условно.

Винокуров вину не признал. В сентябре 2023 года он был признан виновным по еще одному делу — получении взятки углем. В совокупности суд назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Семыкин, который также получил взятку от руководства «Листвяжной», в сентябре 2023 года был осужден на три года условно. Мужчина умер в декабре прошлого года, уголовное преследование в отношении него прекращено.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября 2021 года. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пятеро горноспасателей.

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ЧП #Громкое дело #Кузбасс
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