Глава Кузбасса рассказал о Северо‑Сибирской железной дороге

Северо-Сибирская железная дорога позволит использовать российскую территорию как уникальный ресурс между Восточной Азией и Европой, сейчас готовится обоснование для ее строительства, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Цивилев заметил, что предложения по Северо-Сибирской железной дороге были разработаны еще в советские времена. «Мы не выдумываем велосипед, а адаптируем эти предложения под современные условия», — сказал глава Кузбасса в интервью ТАСС.

Он отметил, что часть дорог уже построена, «где-то надо добавить перемычку, например, на участке Белый Яр (Томская область) — Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ)».

«Планируется построить железнодорожный транспортный ход до Урумчи (Китайская Народная Республика) через Таштагол (Кузбасс) протяженностью 1 тысяча километров», — добавил Цивилев.

По его мнению, маршрут снизит экономические и геополитические риски. Сейчас утверждена маршрутная схема коридоров, обсуждается, какие потоки и какие виды грузов по этому коридору пойдут, хватит ли этих грузов, чтобы содержать дорогу, готовится обоснование для строительства.