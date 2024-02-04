Врач предупредила об опасности употребления кефира на ночь

Медики десятилетиями рекомендовали употреблять на ночь кисломолочные продукты, но недавно доказали, что это было ошибкой, предупредила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Ранее специалисты полагали, что кефир, ряженка или простокваша могут быть прекрасным вечерним перекусом, поскольку благотворно влияют на кишечник и отличаются низкой калорийностью.

Введение в научный оборот таких понятий, как гликемический и инсулиновый индекс, заставило медиков взглянуть на это иначе. «Выяснилось, что у кисломолочных продуктов и так высокий инсулиновый индекс, а у нас еще и максимальная активность гормона инсулина по вечерам», — сказала в беседе на радио Sputnik Павлова.

«Получается, что человек пьет кефир и довольный идет спать, а ночью у него падает уровень глюкозы в крови, и печень начинает ее ускоренно синтезировать», — пояснила врач.

По ее словам, регулярное употребление кисломолочных продуктов на ночь может стать одним из факторов риска развития диабета. Причем этот процесс будет одновременно способствовать набору жировой ткани, заключила Павлова.