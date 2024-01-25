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Глава РПЦ увидел в Дне святого Валентина пропаганду свободной любви

Источник:
Sibnet.ru
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал отказаться от Дня святого Валентина в России, так как тот праздник пропагандирует идеи свободной любви без детей и брака.

«Слава Богу, на законодательном уровне запрещена пропаганда ЛГБТ в нашей стране. Однако важно идти дальше. Немало вопросов вызывает празднование импортированного с Запада так называемого Дня святого Валентина, который остается пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью», — сказал глава РПЦ на открытии XXXII Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце.

По его мнению, популярность праздника связана с продвижением концепции «свободной любви», и ее приверженцам не нужны дети.

Патриарх предложил ввести в школах курс семьеведения. Он считает, что нужно более ответственно подходить к выбору идеалов, которые навязываются детям, в том числе через мультфильмы, детские передачи и фильмы.

Глава РПЦ заявил, что большой вред наносит и празднование Хэллоуина. Его он охарактеризовал как «безобразную вакханалию», противоречащую всем принципам.

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Жизнь #Религия
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