Путин поздравил с православной Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил россиян и православных с Пасхой, его текст опубликован на сайте Кремля.

«Духовные пастыри всегда были вместе с народом. И сегодня, в условиях серьезных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании», — сказал российский лидер.

Путин отметил «созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий», сохраняющих историческое, культурное и духовное наследие России.

Президент обратил внимание на «укрепление института семьи, воспитание молодежи, утверждение в обществе таких непреходящих ценностей и нравственных ориентиров, как забота о ближнем, милосердие и сострадание», которыми занимаются российские христиане.