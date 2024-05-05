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Путин поздравил с православной Пасхой

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин поздравил россиян и православных с Пасхой, его текст опубликован на сайте Кремля.

«Духовные пастыри всегда были вместе с народом. И сегодня, в условиях серьезных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании», — сказал российский лидер.

Путин отметил «созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий», сохраняющих историческое, культурное и духовное наследие России.

Президент обратил внимание на «укрепление института семьи, воспитание молодежи, утверждение в обществе таких непреходящих ценностей и нравственных ориентиров, как забота о ближнем, милосердие и сострадание», которыми занимаются российские христиане.

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