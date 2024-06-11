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«Закон о никабах» внесен в Госдуму

Источник:
Sibnet.ru
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Проект закона о запрете ношения скрывающей лицо одежды внесен в Госдуму, сообщил депутат нижней палаты Михаил Матвеев в своем телеграм-канале.

Разработку документа сопровождало общественное обсуждение, связанное с правомерностью ношения никаба — традиционного головного убора мусульманок, оставляющего открытыми только глаза.

Законопроект предполагает внесение статьи в Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Размер штрафа при повторном нарушении составит от 15 до 30 тысяч рублей.

При этом в проекте закона нет ни одного упоминания о мусульманах и религиозной составляющей. В пояснительной записке указано, что авторы закона руководствовались соображениями общественной безопасности.

Дискуссию о запрете никаба в России инициировал глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Он объяснил это рисками распространения экстремизма. Инициативу раскритиковало исламское духовенство.

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Политика #Законы #Россия #Религия
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