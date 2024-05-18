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Церковь изменила правила признания явлений «сверхъестественными»

Источник:
Sibnet.ru
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Дикастерия Вероучения опубликовала документ за подписью Папы Римского Франциска, который фактически исключает признание новых сверхъестественных явлений духовного толка.

Теперь ни региональные епископы, ни ватиканские учреждения не могут определять сверхъестественность феноменов, то есть «утверждать с моральной уверенностью, что они имеют божественное происхождение», говорится в документе.

Такое признание может сделать только Папа Римский. Правки в нормы, действовавшие с 1978 года, вносятся с целью ограничения мошенничества, спекуляций и коммерциализации на религиозной почве, передает радиостанция Radio-1.

В Италии последним резонансным случаем стало явление кровоточащей статуи Мадонны в небольшом городе под Римом, которая якобы явилась одной женщине. Кровь из глаз статуи даже передали на научный анализ.

В результате в отношении женщины было открыто дело по обвинению в мошенничестве и обмане верующих. Отмечается, что в последние годы значительно возросло число свидетельств о различных чудесах, в том числе о плачущих кровавыми слезами статуях.

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Жизнь #Религия
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