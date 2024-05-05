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Путин побывал на пасхальной службе в храме Христа Спасителя

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин побывал на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Вместе с ним на службе присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя молился о защите «священных пределов» России, которая сегодня проходит через «судьбоносные испытания».

Предстоятель Русской православной церкви выразил надежду, что Господь остановит «междоусобную брань» между Россией и Украиной и что через нынешние тяжелые испытания еще более укрепится вера и надежда людей на Бога.

Путин всегда посещает службы во время основных церковных праздников. Обычно на Пасху он бывает в храме Христа Спасителя.

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