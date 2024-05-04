Благодатный огонь сошел в Иерусалиме, следует из прямой трансляции, организованной из храма Гроба Господня. Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.

Благодатный огонь после сошествия развозят по странам мира. В Россию его привезут 4 мая в московский аэропорт Внуково-3 участники делегации Фонда Андрея Первозванного, прилетевшие на церемонию в Израиль.

Храм Гроба Господня построен на месте, где, по библейскому преданию, был похоронен Иисус Христос. Благодатный огонь сходит в так называемой Кувуклии — часовне, расположенной на месте его погребения.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи называют «чудом схождения Благодатного огня». В 2024 году Пасха пройдет 5 мая.

Согласно преданию, если Благодатный огонь не сойдет, то это станет ужасным предзнаменованием для всего человечества. В некоторые годы схождения огня верующие ждали несколько часов.