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Российский ИЛ-76 с пленными бойцами ВСУ разбился под Белгородом

Источник:
Sibnet.ru
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Российский военно-транспортный самолет с пленными бойцами ВСУ Ил-76 разбился в Белгородской области, сообщило Минобороны России.

Катастрофа произошла в среду, 24 января около 11.00 мск при выполнении планового полета, говорится в сообщении. «На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих», — уточнили в военном ведомстве.


«К месту падения самолета вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о крушении Ил-76, это новая информация, в Кремле сейчас будут «с ней разбираться».

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Топ комментариев

GammiPluh

Какая жалкая попытка оправдать его приходы на публике

mosquito__2010

Хохлам видимо заходит. Те аж до поносу сказки из голливуда любят.

alex.nska

а зачем он в бункере прятался?жил бы как все люди

Nik3316

как печеньки Нулад подвезли и кокса... сразу повеселел