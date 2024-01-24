Российский ИЛ-76 с пленными бойцами ВСУ разбился под Белгородом

Российский военно-транспортный самолет с пленными бойцами ВСУ Ил-76 разбился в Белгородской области, сообщило Минобороны России.

Катастрофа произошла в среду, 24 января около 11.00 мск при выполнении планового полета, говорится в сообщении. «На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих», — уточнили в военном ведомстве.

«К месту падения самолета вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о крушении Ил-76, это новая информация, в Кремле сейчас будут «с ней разбираться».