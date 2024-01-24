Картаполов раскрыл подробности гибели Ил‑76 под Белгородом

Самолет Ил-76 с военнопленными ВСУ был сбит в Белгородской области тремя украинскими ракетами, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

О крушении самолета ранее сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых везли в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

«Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться, но самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS T немецкого производства, специалисты разберутся», — приводит «Интерфакс» слова Картаполова, сказанные им на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, в потерпевшем крушение самолете Ил-76 Воздушно-космических сил России «находились 65 бывших военнослужащих ВСУ, военнопленных, которых везли на обмен». «Следом летел второй самолёт Ил-76, который вез еще порядка 80 человек военнопленных, его успели развернуть», — сказал Картаполов.