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Появилось предложение отобрать квартиры у нищих

Источник:
Sibnet.ru
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Приватизация породила класс «нищих собственников», у которых нет денег на обслуживание домов. Решением может стать добровольная передача квартир в муниципалитет, заявил председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.

«Возможно, приватизация жилья была одной из самых больших ошибок 90-х. Потому что она породила огромный класс «нищих собственников», не умеющих, а часто и не желающих управлять своим домом, не имеющих достаточно средств на его обслуживание и ремонт», — сказал Широков в интервью aif.ru.

По его мнению, выходом могла бы стать добровольная деприватизация — передача квартир муниципалитетам. Они будут нести всю ответственность за содержание жилья.

Глава комитета считает, что при текущем уровне экономики 60% граждан должны жить в арендованном жилье, а не в собственных квартирах.

«Средний по России платеж за содержание общедолевого имущества — 25 рублей за квадратный метр в месяц. Это копейки! А к чему приводит недофинансирование? Правильно, к деградации этого имущества. Платежи должны быть минимум в 4 раза выше, на уровне 100 рублей за «квадрат»», — заявил Широков.

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