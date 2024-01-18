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Как крещенская вода помогает очиститься

Источник:
«Газета.Ru»
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Освященная в праздник Крещения Господня вода действительно имеет целебные свойства, однако она не является волшебной, рассказал настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево Александр Волков.

Священник подчеркнул, что святая вода может помочь человеку очиститься, но важно не просто выпить ее или окунуться в прорубь, а делать это с верой и молитвой. При этом использование святой воды связано с молитвой в храме.

«Крещенская вода — это не какая-то там живая волшебная вода. Это именно вода, освященная благодатью святого духа, которая воздействует на человека тогда, когда он сам готов к какому-то изменению, сам делает что-то для того, чтобы измениться», — сказал он.

По словам Волкова, то же принцип работает при погружении в купель — любой человек сначала должен прийти в храм, участвовать в богослужении, в общей молитве. Затем, получив святую воду, отправиться в купальню и там трижды погрузиться в освященную воду.

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