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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Обезьяны смогли самостоятельно пройти Minecraft

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые центра Ape Initiative научили двух обезьян играть в Minecraft, в итоге животные смогли пройти игру, победив в конце Эндер-дракона, который является главным боссом.

Эксперимент демонстрируется в ролике американского блогера ChrisDaCow, который принимал участие в обучении. В качестве подопытных выступили карликовые шимпанзе по кличкам Канзи и Теко. Обучение продлилось около года.

Обезьяны управляли своими персонажами пальцами на большом сенсорном экране, а за правильные действия получает награждение в виде угощения. За время обучения приматы освоили передвижения, а также основные механики Minecraft, включая стрельбу из арбалета.

Финальным испытанием для шимпанзе стала битва с главным боссом Minecraft. Благодаря обучению обезьяны знали, что им необходимо уничтожить кристаллы исцеления, а затем атаковать дракона. В итоги после нескольких попыток им удалось одолеть его.

Ape Initiative — исследовательский центр, который занимается изучением и сохранением обезьян. До проекта, в котором приматов обучали проходить Minecraft, ученые обучали шимпанзе человеческому языку.

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Игры #Экшены #Звери
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