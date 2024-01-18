Обезьяны смогли самостоятельно пройти Minecraft

Ученые центра Ape Initiative научили двух обезьян играть в Minecraft, в итоге животные смогли пройти игру, победив в конце Эндер-дракона, который является главным боссом.

Эксперимент демонстрируется в ролике американского блогера ChrisDaCow, который принимал участие в обучении. В качестве подопытных выступили карликовые шимпанзе по кличкам Канзи и Теко. Обучение продлилось около года.

Обезьяны управляли своими персонажами пальцами на большом сенсорном экране, а за правильные действия получает награждение в виде угощения. За время обучения приматы освоили передвижения, а также основные механики Minecraft, включая стрельбу из арбалета.

Финальным испытанием для шимпанзе стала битва с главным боссом Minecraft. Благодаря обучению обезьяны знали, что им необходимо уничтожить кристаллы исцеления, а затем атаковать дракона. В итоги после нескольких попыток им удалось одолеть его.

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Ape Initiative — исследовательский центр, который занимается изучением и сохранением обезьян. До проекта, в котором приматов обучали проходить Minecraft, ученые обучали шимпанзе человеческому языку.