Искусственный интеллект Copilot появится в играх

Корпорация Microsoft добавит функции искусственного интеллекта в разрабатываемые компанией видеоигры. Интеллектуальный помощник Copilot появится сначала в Minecraft, а впоследствии и в других играх Xbox.

Пользователи смогут задавать вопросы Copilot на естественном языке. Например, у искусственного интеллекта можно будет спросить: «Как создать меч?», на что помощник расскажет, где найти необходимые компоненты.

Также Copilot подскажет, где найти секретные предметы или пройти сложный уровень, избавив от необходимости искать помощь в прохождении игры.

Ранее Microsoft начала тестировать чат-бот для консоли Xbox, который улучшит работу службы поддержки геймеров. Он будет представлен анимированным персонажем и сможет отвечать на текстовые и голосовые запросы геймеров, а также осуществлять возврат средств за игры.