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Игра «Ведьмак 3» получила бесплатный редактор модов

Источник:
Sibnet.ru
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Компания CD Projekt RED выпустила официальный редактор модов для «Ведьмака 3» под названием REDkit. Он доступен бесплатно обладателям базовой версии игры.

Геймеры могут создать с помощью редактора собственный контент — квесты, локации, предметы и персонажей, а также изменять уже существующий по желанию. Программу сделали на базе инструментария, который использовали при разработке «Ведьмака 3».

Также для «Ведьмака 3» выпустили обновление, которое добавило поддержку мастерской Steam. Благодаря этому геймеры могут скачивать модификации напрямую из магазина Valve, а не через Nexus Mods или другие сайты.

Это значительно упрощает установку модов — достаточно нажать на кнопку «Подписаться» на его странице, после чего модификация игры загрузится автоматически.

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Игры #Экшены
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