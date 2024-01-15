Кремль назвал оптимальное решение конфликта на Украине

Россия считает предпочтительным мирное решение проблем своей безопасности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Военная операция на Украине продолжается из-за нежелания Киева и западных стран учитывать соображения Москвы, отметил Песков, комментируя вопрос журналистов о готовности международного формата обсуждения конфликта.

«Для нас, конечно, предпочтительно достигать наших задач и решать проблемы нашей безопасности мирными средствами, дипломатическими средствами», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Песков добавил, что мирные переговоры невозможны в условиях нежелания стран коллективного Запада и Украины учитывать соображения безопасности Москвы. Он также уточнил, что поставленные цели в любом случае будут достигнуты.