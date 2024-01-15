Представлен анализ показанных в парламенте Мексики «мумий инопланетян»

Продемонстрированные в парламенте Мексики якобы останки двух гуманоидных существ оказались куклами, сделанными из костей людей и животных, бумаги, клея и металла, к такому выводу пришли судебно-медицинские эксперты прокуратуры Перу.

Журналист-уфолог Хайме Мауссан в сентябре 2023 года показал на слушаниях в парламенте Мексики останки существ с вытянутыми черепами и тремя пальцами на руках. Он под присягой заявил, что возраст мумий около 1 тысячи лет и у них «нечеловеческое происхождение».

«Вывод прост: это куклы, собранные из костей животных с этой планеты и с использованием современных синтетических клеев. Следовательно, собраны они были не в доиспанские времена», — цитирует Associated Press судебного археолога Флавио Эстраду.

Экспертиза показала, что для создания кукол использовались кости птиц, собак и других животных. Еще один предмет — предполагаемая рука с тремя пальцами — оказался «очень плохо» сконструирован из человеческих костей.