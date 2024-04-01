Власти страны в Африке высказались о кражах пенисов колдунами

Власти в Гане выступили с официальным обращением по поводу массового распространения историй о колдунах, которые якобы воруют пенисы.

Жители района Авуту-Сенья в Центральном регионе Ганы были напуганы после череды сообщений о загадочных исчезновениях пенисов. Семеро мужчин в течение недели заявили, что стали жертвами колдунов.

«Расследование показало, что ни один из подобных слухов не был подтвержден медиками», — приводит Pulse Ghana заявление муниципального совета Авуту-Сеньи.

Страх исчезновения пениса называется синдромом коро, он распространен в странах Африки и Азии. Ему подвержены и женщины, заявляющие, что у них пропадает грудь или вульва. Часто вину за мнимую пропажу гениталий возлагают на колдунов вуду, которым половые органы якобы нужны для неких ритуалов.