НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Власти страны в Африке высказались о кражах пенисов колдунами

Источник:
Sibnet.ru
175 1

Власти в Гане выступили с официальным обращением по поводу массового распространения историй о колдунах, которые якобы воруют пенисы.

Жители района Авуту-Сенья в Центральном регионе Ганы были напуганы после череды сообщений о загадочных исчезновениях пенисов. Семеро мужчин в течение недели заявили, что стали жертвами колдунов.

«Расследование показало, что ни один из подобных слухов не был подтвержден медиками», — приводит Pulse Ghana заявление муниципального совета Авуту-Сеньи.

Страх исчезновения пениса называется синдромом коро, он распространен в странах Африки и Азии. Ему подвержены и женщины, заявляющие, что у них пропадает грудь или вульва. Часто вину за мнимую пропажу гениталий возлагают на колдунов вуду, которым половые органы якобы нужны для неких ритуалов.

Еще по теме
Загадочный монолит обнаружили в Уэльсе. ФОТО
Несчастливый високосный год: наука против суеверий
Представлен анализ показанных в парламенте Мексики «мумий инопланетян»
Раскрыта тайна проклятия Тутанхамона
смотреть все
Жизнь #Мистика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МЧС опубликовало список погибших в «Крокус сити холле»
Пугачева объяснила молчание о трагедии в «Крокусе»
Устроившие теракт в «Крокусе» бежали в Киев
Зеленский заговорил о переговорах с Россией
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
53
Устроившие теракт в «Крокусе» бежали в Киев
46
Главком ВСУ заявил о подготовке резервов для нового наступления
37
СК установил связь террористов из «Крокуса» с Украиной
30
Путин подписал указ о весеннем призыве в Вооруженные силы
24
Байден вновь публично оскорбил Путина