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Раскрыта тайна проклятия Тутанхамона

Источник:
РИА Новости
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Ученые установили настоящую причину мистической смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона. Некоторые считали, что все дело в некоем проклятии, однако в реальности все оказалось значительно проще.

Британский археолог Говард Картер 3 января 1924 года обнаружил саркофаг фараона в гробнице Тутанхамона на территории египетского Люксора. Считается, что в последующие годы несколько человек, причастных к открытию гробницы, скончались при странных обстоятельствах.

Так, раскопки гробницы Тутанхамона финансировал британский лорд Карнарвон. По легенде, он стал первым, кто по легенде пострадал от проклятья — лорд расчесал комариный укус во время бритья и вскоре умер от заражения крови.

Сразу после этого СМИ написали, что на стене склепа была якобы высечена надпись: «Тех, кто войдет в эту священную гробницу, вскоре посетят крылья смерти». В последующие пять лет при странных обстоятельствах скончались еще несколько человек, причастных к открытию.

Однако исследователи установили, что участников раскопок настигла не месть фараонов, а «пещерная болезнь», вызываемая микроскопическими грибками Aspergillus. При ослабленном иммунитете они поражают дыхательные пути.

В список жертв проклятия также записали принца Али Камель Фахми Бея и рентгенолога Арчибальда Дугласа-Рейда. Однако в действительности принца застрелила собственная жена, а рентгенолог Дуглас-Рейд умер из-за большой дозы облучения. При этом археолог Говард Картер умер в 1939 году в возрасте 64 лет от рака.

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