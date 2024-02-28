Почему високосный год считают плохим

Издревле считается, что високосный год несет различные несчастья — эпидемии, наводнения, землетрясения. При этом никакие научные исследования не подтверждают повышенную частоту таких явлений в годы с лишним днем в феврале. Так откуда взялось популярное суеверие?

Високосный год ассоциируется с неудачами во многих странах. Например, французы верят, что такие годы связаны с неурожаями. В Италии опасались рожать ребенка в високосный год — считалось, что в этот период малыш или мать были слишком уязвимы и могли умереть.

В Греции в високосный год предпочитают не вступать в брак и не разводиться — многие верят, что разведенные пары, разлученные во время високосного года, никогда не обретут счастья снова. Шотландцы считают, что рожденные в году с длинным февралем обречены всю жизнь страдать.

На Руси 29 февраля называли Касьяновым днем. Согласно поверьям, в високосный год с небес на землю спускается святой Касьян, который предал Бога и был поставлен сторожить ад. Про него в народе сложили множество поговорок: «Касьян на что ни взглянет — все вянет», «Пришел Касьян, пошел хромать да на свой лад все ломать», «Худ приплод на Касьянов год».

Считалось, что в високосный год нельзя начинать строительство дома, переезжать, заключать браки, совершать длительные путешествия, заводить новых домашних животных. В «длинном» году даже советовали не собирать грибы.

Некоторые исторические события убеждают суеверных людей, что високосные годы действительно притягивают несчастья. Например, с ними связана самое разрушительное землетрясение в Китае, падение Тунгусского метеорита, гибель «Титаника», мощнейшее цунами в Японии, теракт в Беслане, пандемия коронавируса.

Откуда пошло суеверие

Ученые считают, что високосный год считается плохим по вине древних римлян, которые и ввели новый календарь. Дело в том, что февраль считался в Древнем Риме несчастливым месяцем — на него приходился праздник поминовения мертвых. Даже свое имя месяц получил от этрусского бога подземного царства Фебрууса.

В этот месяц римляне совершали очистительные обряды и старались обходиться без торжеств. Високосный год за счет дополнительного дня удлинял этот скорбный период, что вызывало соответствующее отношение граждан. После распространения юлианского календаря по всему миру вместе с ним разошлись и римские суеверия — нередко в искаженном виде.

В реальности все негативные события в високосный год являются всего лишь совпадениями. Например, статистика разводов в России опровергает популярную примету — заключившие брак в високосный год пары расходятся с частотой, которая ничем не отличается от других лет.