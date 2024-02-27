В 2024 году на один день больше — 366. Разбираемся, что такое високосный год, почему наступает раз в четыре года, из-за чего его считают несчастливым и как праздновать день рождения, если он выпал на «лишний» день — 29 февраля.

Дополнительный день в феврале обычно случается раз в четыре года. Так происходит со времен появления юлианского календаря (который мы теперь называем «старым стилем»), а затем и со времен перехода на григорианский календарь.

Зачем понадобился новый календарь

Римский диктатор Гай Юлий Цезарь в 45 году до нашей эры ввел календарь, разработанный александрийским ученым Созигеном. До этого римский календарь был лунно-солнечным — расчеты в нем производились не только на основе движения Солнца, но и Луны. В результате в году могло быть 355, 377 или даже 378 дней, что создавало многочисленные неудобства.

В новом календаре, названном в честь Цезаря юлианским, все расчеты стали вести на основе движения Солнца. Теперь год состоял из 365 дней.

Однако на деле Земля совершает полный виток вокруг звезды не за 365 дней, а за 365 дней 5 часов 48 минут и 46 секунд. Для компенсации набегающего «лишнего» времени в календаре каждые четыре года ввели дополнительный день.

Почему «лишний» день получил февраль

Римляне отсчитывали новый год с марта и февраль был последним календарным месяцем. Кроме этого, в новом календаре четные месяцы содержали 30 дней, а нечетные — 31. В феврале же первоначально было 29 дней. Именно поэтому дополнительный день решили добавлять именно к этому месяцу.

Почему год называют високосным

Но сам день римлянами прибавлялся иначе — он вставлялся не в конце февраля, как это принято сейчас, а после 24-го числа, так как отчет дней велся от календ (первых дней месяца). Официально високосный день назывался bis sextus ante calendas martii — дважды шестое число перед мартовскими календами, или еще проще — «дважды шестой день до первого марта».

В результате появилось русское слово «високосный» — от сокращенного наименования дня bisextox («дважды шестой»). Русифицированное название сохранилось даже после того, как дополнительный день начали добавлять к февралю в конце.

В дальнейшем февраль снова потерял один день — по легенде, римский император Октавиан Август решил переименовать последний летний месяц (Sextilis, то есть «шестой») в свою честь. Однако в августе было 30 дней, поэтому император добавил один, чтобы он не был короче июля, названного в честь Юлия Цезаря. Недостающий день отобрали у февраля.

Как календарь стал современным

Юлианский календарь использовался в Европе до XVI века, после чего выяснилось, что расчеты римских астрономов были не совсем точны. Оказалось, что продолжительность года в нем на 11 минут и 14 секунд больше, чем длина солнечного года.

Ошибка стала заметна из-за смещения дня весеннего равноденствия, с которым связаны важнейшие христианские праздники. Чтобы исправить расхождение, в 1582 году папа Григорий XIII обнародовал новый календарь, разработанный германским астрономом Христофором Клавием. Он исключал некоторые високосные годы.

Россия перешла на григорианский календарь с 14 февраля 1918 года. Однако юлианский календарь продолжают использовать некоторые поместные православные церкви: Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская.

При старом летоисчислении високосными являлись все годы, кратные четырем. По григорианскому календарю год также считается високосным, если он кратен четырем, однако кратные цифре 100 годы являются високосными только тогда, когда они кратны 400. Например, 2100 год високосным не будет.

Почему високосный год считают несчастливым

С древних времен люди связывали високосные года с негативными событиями. Существует множество суеверий, согласно которым в году с 29 февраля не стоит покупать недвижимость, начинать ремонт, принимать решение о смене места работы и даже собирать грибы.

С високосными годами связывают различные катастрофы и эпидемии — например, смертоносную эпидемию чумы в Европе, самое разрушительное землетрясение в Китае, мощнейшее цунами в Японии, падение Тунгусского метеорита, гибель «Титаника», пандемию COVID-19.

Корни таких предрассудков уходят в далекое прошлое — известно, что февраль считался в Древнем Риме месяцем мертвых. Даже свое имя месяц получил от этрусского бога подземного царства Фебрууса.

Римляне в феврале обходились без праздников, замаливали прегрешения усопших, совершали очистительные обряды. Високосный февраль был длиннее на один день, в результате суеверные римляне считали, что продление месяца увеличивало скорби людей.

На Руси 29 февраля называли Касьяновым днем. Преподобному Касьяну Римскому, который по поверьям был поставлен сторожить ад, приписывали всякие бедствия в поговорках и пословицах: «Касьян на что ни взглянет — все вянет», «Пришел Касьян, пошел хромать да на свой лад все ломать».

Как праздновать дни рождения

Математики подсчитали, что вероятность родиться 29 февраля — 1:1500. Таким образом, на Земли сейчас живут более 5 миллионов человек, которые появились на свет в «високосный день». Для таких людей есть несколько вариантов празднования дня рождения.

Большинство отмечают день рождения 28 февраля или 1 марта. Есть распространенное поверье, что заранее праздновать такое событие нельзя, поэтому лучше всего перенести дату на первый день весны. Альтернативный способ — праздновать раз в четыре года, но делать это с размахом, чтобы компенсировать трехлетнюю паузу.