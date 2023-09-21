Найдены останки пришельцев: научная сенсация или мистификация?

Журналист и уфолог Хайме Мауссан представил на заседании парламента Мексики останки двух гуманоидных существ с вытянутыми черепами и тремя пальцами на руках. По его словам, загадочные тела удалось обнаружить в ходе археологических раскопок в окрестностях перуанского города Куско. Что это — мистификация, курьез или научная сенсация?

Мауссан под присягой поклялся в подлинности останков, а также рассказал, что мумифицированные тела изучили в Национальном автономном университете Мексики (UNAM), где удалось установить их возраст — около 1 тысячи лет. Он подчеркнул, что мумии имеют «нечеловеческое происхождение».

Как выглядели «пришельцы»

Уфолог в ходе слушаний в парламенте поведал собравшимся политикам, что перед демонстрацией останки изучили несколько коллективов ученых — так, они исследовали ДНК «пришельцев», просветили их тела в томографе, а также провели радиоуглеродный анализ.

Останки предположительного пришельца Фото: © кадр из трансляции Canal del Congreso

Судя по останкам, существа были маленького роста, с большими головами и трехпалыми конечностями. Их шеи выдвигались — как у земных черепах. У них отсутствовали зубы, а отпечатки пальцев представляли собой прямые горизонтальные линии.

По оценкам исследователей, выделенный генетический код существ на треть отличается от ДНК человека. Внутри тел были зафиксированы следы осмия и кадмия — предположительно, они остались от миниатюрных имплантов, которые в дальнейшим разрушились.

Директор НИИ медицинских наук при министерстве военно-морских сил Мексики Хосе Бенитес в ходе слушаний подтвердил, что при проверке специалистам не удалось обнаружить следов каких-либо манипуляций с черепами таинственных «пришельцев».

Кроме этого, одно из существ было беременным — на это указывают три предмета овальной формы, обнаруженные в брюшной полости после изучения рентгеновских снимков. Предположительно, это яйца, которые существо не успело отложить.

Что говорят критики

Мексиканские ученые выразили сомнения в подлинности предполагаемых мумий инопланетян — так, научный сотрудник Национального автономного университета Мексики Хульета Фиерро заявила, что сделать вывод о нечеловеческой природе останков на основе представленных данных невозможно, пишет Associated Press.

В частности, анализ ДНК мумий показал, что они сильно загрязнены, в собранном биоматериале содержатся следы растений, животных и людей. Что касается неизвестной ДНК, то результаты в трех образцах сильно отличались друг от друга — 28%, 3% и 64%. Такую неравномерность нельзя объяснить внеземным происхождением существ.

мумии «пришельцев» в специальных саркофагах Фото: © кадр из трансляции Canal del Congreso

Российский популяризатор науки, основатель и главный редактор научно-просветительского портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов заявил в интервью «Газете.Ru», что тела таинственных «пришельцев» из Перу на самом деле сделаны из древних останков людей и животных.

«Это кукла, сделанная из костей животных, обмазанная каким-то составом, сверху чем-то там присыпанная для того, чтобы обмануть всякие методы датирования. При этом они вандалят по-настоящему древние погребения. Из них вытаскивают кости, причем это кости животных и людей вперемешку», — сказал эксперт.

«пришелец» в полный рост Фото: © кадр из трансляции Canal del Congreso

Он отметил, что продолговатые черепа существ изготавливают из черепов лам, которым отпиливают лицевую часть. В результате лицо «пришельца» представляет собой затылок черепа ламы. Перуанские изготовители таких кукол продают их под видом настоящих находок зарубежным уфологам или любителям древностей.

Мауссан неоднократно представлял общественности загадочные останки. Так, уфолог участвовал в обнародовании образца, получившего название «существо из Метепека», которое позже оказалось обезьяной с содранной кожей. Он также показывал черепа «инопланетян», которые при дальнейшем исследовании оказались деформированными детскими черепами.