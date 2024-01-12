РЖД запустит вагоны с дополнительным пространством

РЖД до конца 2024 года введут в эксплуатацию новый пассажирский вагон расширенных габаритов, сообщил глава компании Олег Белозеров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Полки в нем будут длиной 2 метра вместо 183 сантиметров. Сам вагон будет шире на 30 сантиметров. «На 5 сантиметров шире проход в вагоне. Появится дополнительное персональное пространство», — приводит слова Белозерова сайт Кремля.

Вагоны нового габарита больше стандартных на 28 сантиметров в ширину и на 73 сантиметров в длину. Впервые такие вагоны РЖД показали в прошлом году, у них обновленный интерьер, а также зарядки Type-C и USB-разъемы.

Глава РЖД также сообщил, что в Петербурге и Чечне стартовало производство новых модульных вокзалов. Его можно быстро собрать и установить за четыре дня, а срок эксплуатации составляет 50 лет.