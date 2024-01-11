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США ошибочно купили российскую нефть

Источник:
«Лента.ру»
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США возобновили закупки российской нефти из-за непреднамеренной ошибки, сообщил ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков. По словам эксперта, российская нефть попала в состав других смесей.

В марте 2022 года Вашингтон запретил импорт нефти, газа и других энергоносителей из России. Однако в октябре 2023 года Соединенные Штаты импортировали из России партию нефти почти в 37 тысяч баррелей, в ноябре было куплено еще около 10 тысяч баррелей.

При этом один баррель российской нефти в октябре обошелся американскому покупателю в 74 доллара, а в ноябре — 76 долларов. Это значительно выше «потолка цен» в 60 долларов за баррель, установленного странами G7, следует из базы внешнеторговой статистики США.

«Речь о возобновлении закупок все же не идет, санкции сохраняются, исключений никто не делал. Надо дождаться пояснений со стороны американских регуляторов, но похоже, что в какой-то партии была часть нефти из России. Может, ее смешали с другими сортами, а потом перепродали», — пояснил Юшков.

По его словам, главным вопросом станет то, была ли контрабанда намеренной или случайной. Скорее всего, речь идет о непреднамеренной контрабанде, так как обход санкций в США является уголовным преступлением.

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Экономика #Недра и ТЭК
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TOJlCTblN

Для того, что бы снизить стоимость яиц и курицы достаточно прекратить их экспортировать за границу......

urbasik

Эрдоган будет рад.дождется самолетов и можно о Кипре диалог вести.

nicollaich

Неплохо убийцы индейцев устроились.

-Керя-

Фокус в том что Россия экспортирует куриное яйцо и мясо птицы. И закупает его у Турции