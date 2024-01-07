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Стала известна причина смерти молодой шорт‑трекистки Середы

Источник:
Sibnet.ru
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Шорт-трекистка Анастасия Середа
Фото: © Союз конькобежцев России

Смерть 20-летней шорт-трекистки Анастасии Середы была вызвана гриппом, который дал осложнения на мозг, сообщила мать спортсменки Галина Середа.

«Точный диагноз известен: грипп А с осложнениями», — цитирует «Матч ТВ» маму шорт-трекистки.

«Спортсменка почти месяц была в коме, но не сумела выкарабкаться. Очень большая потеря для всех нас», — рассказал ТАСС представитель Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Николай Третьяков.

Середа была воспитанницей Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку. В 2022 году одержала победу на Кубке России в составе эстафетной команды, а в октябре 2023 года она стала серебряным призером в эстафете на 3 тысячи метров второго этапа Кубка России.

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Спорт #Зимние виды #Происшествия
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