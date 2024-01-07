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Разведка США заявила о воде вместо топлива в китайских ракетах

Источник:
Sibnet.ru
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Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая
Фото: Voice of America

Масштабная чистка, которую провел среди военных председатель КНР Си Цзиньпин, связана с тем, что коррупция в ее рядах подорвала усилия по модернизации вооруженных сил и подняла вопрос о способности Китая вести войну, считает американская разведка.

Среди последствий взяточничества — «ракеты, заправленные водой вместо топлива», и ракетные шахты на западе Китая с крышками, которые «не функционируют должным образом, чтобы обеспечить эффективный запуск ракет», приводит Bloomberg данные одного из источников в разведке США.

По словам собеседников агентства, коррупция в ракетных войсках и во всем оборонно-промышленном комплексе страны «настолько обширна», что в США усомнились в возможностях Си Цзиньпина предпринять крупные военные действия в ближайшие годы.

За последние шесть месяцев в дело о взяточничестве попало более дюжины высокопоставленных чиновников министерства обороны, что, возможно, стало крупнейшими в Китае репрессиями против вооруженных сил страны в современной истории.

В США считают, что чистки в военных кругах говорят о том, что власть председателя КНР над Коммунистической партией остается прочной и что он серьезно относится к улучшению дисциплины, искоренению коррупции и, в конечном итоге, к подготовке вооруженных сил Китая к боевым действиям в долгосрочной перспективе.

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