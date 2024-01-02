Боеприпас нештатно сошел с самолета ВКС на воронежское село

Нештатный сход авиационного боеприпаса с самолета ВКС произошел над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области во вторник, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, пострадавших нет. В результате ЧП повреждены шесть частных строений. Что стало причиной инцидента, неизвестно, ведется расследование обстоятельств случившегося.

Село Петропавловка расположено почти в 150 километрах от границы с Харьковской областью.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в телеграм-канале о разрушениях в семи домовладениях в результате схода боеприпаса. На одной из улиц из-за падения снаряда образовалась воронка. Жителей нескольких улиц села перевозят в пункты временного размещения.