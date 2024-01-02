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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Боеприпас нештатно сошел с самолета ВКС на воронежское село

Источник:
Sibnet.ru
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Последствия нештатного схода боеприпаса в Воронежской области
Фото: © телеграм-канал Baza

Нештатный сход авиационного боеприпаса с самолета ВКС произошел над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области во вторник, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, пострадавших нет. В результате ЧП повреждены шесть частных строений. Что стало причиной инцидента, неизвестно, ведется расследование обстоятельств случившегося.

Село Петропавловка расположено почти в 150 километрах от границы с Харьковской областью.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в телеграм-канале о разрушениях в семи домовладениях в результате схода боеприпаса. На одной из улиц из-за падения снаряда образовалась воронка. Жителей нескольких улиц села перевозят в пункты временного размещения.

Тема: Военная операция на Украине
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ЧП #Происшествия #Армия
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Топ комментариев

pepelmetal

"Мэр Львова Андрей Садовой сообщил об уничтожении музея украинского националиста Романа Шухевича в результате...

pepelmetal

Да почему именно за них, за борьку джонсона, за асашай, за нату, не ?

Asd10

А за цевропейство и за понад усё???

nicollaich

Я так и думал, что именно они пишут тексты выступлений володимиру ссанычу.