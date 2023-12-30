Каким будет курс доллара в 2024 году

Уходящий 2023 год оказался крайне турбулентным для российского рубля. Его курс то укреплялся до 67 рублей за доллар, то слабел до 102 рублей. Виной тому политические и экономические катаклизмы. Они же определят финансовый климат в 2024 году, но курс нацвалюты обещает быть более стабильным.

Курс доллара в России в 2024 году будет колебаться в диапазоне от 90 до 100 рублей. Это приемлемый показатель и для бизнеса, и для Минфина с точки зрения пополнения бюджета, приводят «Ведомости» консолидированное мнение экономистов.

Среднегодовой курс рубля в 2024 году будет около 93 рублей за доллар по сравнению с 85,2 рубля за доллар в этому году, прогнозирует экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

В начале 2024 года рубль, скорее всего, будет крепче средних значений за год на фоне высоких ставок и административных мер, а к концу года постепенно ослабнет, но от 90 рублей за доллар существенно не отдалится, ожидает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Но есть и другие мнения мнения — о том, что предсказать курсы рубля и доллара крайне сложно, так как они больше зависят не от экономических, а политических обстоятельств. Так считают экономист Михаил Хазин и президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Какую валюту покупать

Приобретение валюты остается в России одним из основных способ инвестирования или хранения денег. Но доллар и евро из символов стабильности превратились в «токсичные» валюты. И встал вопрос — какую валюту выбрать для вложений.

По мнению аналитика «БКС Форекс» Анатолия Трифонова, поскольку инвестиции в иностранные валюты недружественных стран по-прежнему связаны со значительными рисками, а Банк России поднял ключевую ставку, вполне привлекательно для вложения средств выглядит рубль выглядит. Выросли проценты по рублевым депозитам.

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Среди валют дружественных стран наиболее выигрышная позиция у азиатских валют: китайского юаня и гонконгского доллара. Ликвидность гонконгского доллара набирает обороты. Эта валюта показывает хорошую устойчивость по отношению к доллару США. Гонконгский доллар даже называют квазидолларом, говорится в сообщении банка ВТБ.

Активнее всего развивается юань. Количество предложений по вкладам и облигациям в китайской валюте стремительно растет. При этом ставки по вкладам в юанях гораздо выше, чем по вкладам в долларах и евро. Курс юаня по отношению к доллару колеблется меньше, чем курсы других иностранных денежных единиц, отметили в ВТБ.

Хранить в разных «корзинах»

Банковские эксперты советуют диверсифицировать портфель, чтобы защитить сбережения от инфляции и заработать на разнице курсов. Накопления нужно разделить на несколько частей.

Основная часть капитала должна храниться в валюте той страны, где человек живет и получает зарплату, то есть в рублях. На это обычно выделяют 40% сбережений. Остальные 60% нужно разделить между теми валютами, которые показывают стабильные темпы роста.